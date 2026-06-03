Ci sta pensando Stefano De Martino cosa sta succedendo a casa Rodriguez?

Stefano De Martino sta considerando un gesto nei confronti di Belen Rodriguez, che si trova in un momento di riposo dopo le dimissioni. La showgirl ha lasciato l’ospedale, ma ancora non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute. Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali decisioni o cambiamenti nella situazione familiare. La notizia si concentra sulla possibilità di un intervento o di un supporto da parte dell’ex marito.

Come sta davvero Belen Rodriguez dopo le dimissioni? Il dolce gesto di Stefano De Martino Il 25 maggio Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale dopo un malore. La showgirl argentina è stata poi dimessa e, lentamente, tutto sembrerebbe tornare alla normalità. Belen, infatti, ha anche ripreso a postare sui social, per la gioia dei suoi tanti fan, preoccupati per lei. Intanto è arrivato anche il gesto, per molti inatteso, da parte di Stefano De Martino. Troppo spesso ci si dimentica che dietro un personaggio famoso c’è pur sempre una persona, con le proprie paure e soprattutto con le proprie fragilità. Ciò che è accaduto a Belen può accadere a chiunque e per questo il rispetto viene prima di tutto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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