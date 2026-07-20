Durante una manifestazione a Bologna, la sorella di Abderrahim Fakir è svenuta in piazza del Nettuno. La protesta si svolge per chiedere chiarimenti sulla morte dell’uomo, avvenuta il 19 luglio dopo essere stato immobilizzato e ammanettato durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. Sono stati segnalati scontri tra i partecipanti e le forze dell’ordine. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e ha attirato un numero rilevante di persone.

La sorella di Abderrahim Fakir è svenuta durante il presidio organizzato in piazza del Nettuno, nel centro di Bologna, per chiedere che venga fatta chiarezza sulla morte dell’uomo, deceduto il 19 luglio dopo essere stato immobilizzato e ammanettato durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Scontri tra manifestanti e agenti in tenuta antisommossa durante la manifestazione. Sorella di Abderrahim Fakir sviene in piazza Nettuno a Bologna, cosa è successo L’appello della nipote Scontri polizia manifestanti Le indagini Sorella di Abderrahim Fakir sviene in piazza Nettuno a Bologna, cosa è successo Come riporta Tgcom, la sorella di Abderrahim Fakir si è sentita male proprio mentre il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, le stava porgendo il microfono per permetterle di parlare davanti alle centinaia di persone presenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Scontri durante la manifestazione per Abderrahim Fakir a Bologna, sorella sviene in piazza Nettuno

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