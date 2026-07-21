Ci sono sei nazionali già qualificate ai Mondiali 2030 che Infantino vuole fare con 64 squadre

Sei nazionali sono già qualificate ai Mondiali 2030, che si giocheranno con 64 squadre, senza passare dalle qualificazioni. Questa decisione è stata presa per la Coppa del centenario. La formula del torneo prevede che le sei squadre siano inserite direttamente nel tabellone, riducendo così le qualificazioni. La rassegna si svolgerà con un formato che prevede un numero totale di partecipanti più ampio rispetto alle edizioni precedenti. La fase di qualificazione si concentrerà sulle altre nazionali ancora in corsa.

Sei posti per la Coppa del centenario sono già assegnati senza disputare le qualificazioni. Ecco il motivo e come funzionerà il prossimo torneo con una griglia di 64 squadre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come OGNI Nazionale si è Qualificata al Mondiale 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mondiale con 64 squadre già nel 2030, Infantino spinge con l'assist del Sudamerica

Nel 2030 Infantino vorrebbe i Mondiali a 64 squadreGianni Infantino ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero di squadre ai Mondiali del 2030, portandolo a 64 partecipanti.

Temi più discussi: Mondiali 2026, perché l’Italia ha guardato il torneo da lontano - Lab24; FRANCIA QUARTA AL MONDIALE, VINCE 6-4 L'INGHILTERRA; Come si sceglie una Nazionale per cui tifare ai Mondiali quando l'Italia non c'è? L'ho scoperto in quattro bar di Milano; Nazionale pronta per i Mondiali di Oklahoma City: il sestetto azzurro in gara sul canale olimpico.

Quanto hanno guadagnato le Nazionali ai Mondiali: Spagna milionaria, tutti i premiEcco quanto hanno incassato le 48 Nazionali partecipanti ai Mondiali. Spagna milionaria. Tutti i premi assegnati dalla FIFA ... calciomercato.it

Ci sono sei nazionali già qualificate ai Mondiali 2030 che Infantino vuole fare con 64 squadreA prescindere dal numero definitivo delle partecipanti, ci sono già sei posti assegnati ai Mondiali 2030. Si tratta delle tre nazioni che ospiteranno la maggior parte del torneo: Spagna (campione in c ... fanpage.it