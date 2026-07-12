Mondiale con 64 squadre già nel 2030 Infantino spinge con l' assist del Sudamerica

Notizia in breve

La FIFA sta considerando di portare il Mondiale a 64 squadre già nel 2030. Il presidente Gianni Infantino ha annunciato che questa proposta sarà discussa nei comitati competenti dopo la fine del torneo in corso. L'ipotesi di un aumento delle partecipanti sembra coinvolgere anche il Sudamerica, che potrebbe avere un ruolo chiave nel processo decisionale. La decisione finale sarà presa nei prossimi mesi.