Mondiale con 64 squadre già nel 2030 Infantino spinge con l' assist del Sudamerica
La FIFA sta considerando di portare il Mondiale a 64 squadre già nel 2030. Il presidente Gianni Infantino ha annunciato che questa proposta sarà discussa nei comitati competenti dopo la fine del torneo in corso. L'ipotesi di un aumento delle partecipanti sembra coinvolgere anche il Sudamerica, che potrebbe avere un ruolo chiave nel processo decisionale. La decisione finale sarà presa nei prossimi mesi.
La Fifa sta ufficialmente valutando l'allargamento dei Mondiali a 64 squadre già per l'edizione del 2030. Il presidente Gianni Infantino ha confermato che l'ipotesi verrà discussa nei comitati competenti al termine del torneo attuale. Dopo il recente passaggio al format a 48 nazionali stabilito per l'evento in Usa-Canada-Messico, i vertici del calcio globale dunque spingono per una nuova espansione a tempi di record. La proposta nasce dalla volontà di includere un numero sempre maggiore di Paesi: "Ogni nazione dovrebbe avere il diritto di sognare la partecipazione alla Coppa del Mondo" le parole di Infantino, che ha aggiunto come escludere i piccoli stati toglierebbe loro lo stimolo a migliorare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
La battuta di Infantino sull'Italia al Mondiale scatena le proteste. Abodi: Voglio sentirlo
Notizie e thread social correlati
“Mondiale con troppe squadre? Vediamo se l’Italia si qualifica con 64, o forse dovrò metterne 208”: Infantino sfotte la NazionaleGianni Infantino ha scherzato sulla possibilità di dover aumentare il numero di squadre al prossimo mondiale, passando da 64 a 208.
Infantino ironizza: «Forse in un Mondiale a 64 squadre l’Italia riuscirebbe a qualificarsi»Il presidente della FIFA ha commentato con ironia la formula attuale dei Mondiali, affermando che con 64 squadre l’Italia potrebbe riuscire a...
Temi più discussi: L'Europa conta ancora nel calcio mondiale: 5 su 6 nazionali ai quarti sono del vecchio continente; Il Mondiale casalingo continua anche per gli Stati Uniti; Troppo pochi 16 posti alle europee, troppi i 9 alla disastrosa Asia: il Mondiale va ridisegnato; Le squadre materasso: le peggiori Nazionali viste a un Mondiale.
Condò: Il prossimo Mondiale sarà a 64 squadre, ci saranno sei Paesi qualificati d'ufficio x.com
Il prossimo Mondiale deve essere a 64 squadre, con due qualificate per girone, senza ripescaggio delle terze. Ci sono partite bellissime, ieri l’Austria fa 3 a 3 all’ultimo minuto, abbiamo bisogno di più calcio e più partite Marco Giordano facebook
Pagina 2 | Infantino: Valutiamo Mondiale a 64 squadre. Trump? Ci sentiamo ogni giorno. Ceferin si opponeGianni Infantino ha dichiarato che la FIFA valuterà la possibilità di ampliare la Coppa del Mondo con l'aggiunta di altre 16 nazioni, portandola a 64 squadre, in vista della prossima edizione del 2030 ... tuttosport.com
Mondiale 2030, Infantino apre a 64 squadre: Sarà esaminato dopo questa edizioneSecondo quanto riportato da The Athletic, Gianni Infantino ha dichiarato che la FIFA valuterà l'espansione della Coppa del Mondo di ulteriori 16 nazioni, arrivando a un torneo da 64 squadre in vista d ... tuttomercatoweb.com
Gran bella decisione far sì che questo Mondiale sia nel formato a 48 squadre. reddit