È morto Amerigo Sarri, figura storica del ciclismo toscano e padre di Maurizio. Dopo aver vinto numerose competizioni giovanili con la Nazionale, si ritirò dall’attività agonistica a 25 anni. Dopo il ritiro, si dedicò a lungo ad altri impegni, lasciando un segno nel mondo del ciclismo locale. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari.

Si prese la Nazionale con una lunga serie di successi giovanili, poi si ritirò dall'attività agonistica a 25 anni ma si dedicò a lungo per promuovere il ciclismo Il padre di Maurizio Sarri, Amerigo, storico protagonista del ciclismo toscano e punto di riferimento per il movimento ciclistico del secondo dopoguerra,è morto nella serata di lunedì 20 luglio all’età di 97 anni.Amerigo Sarri si avvicinò al ciclismo subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Nel 1946 la sua carriere cominciò nella categoria allievi con la maglia dell’U.S. Figline Valdarno, conquistando nove successi e mostrando le sue qualità e la stoffa per essere una delle più interessanti promesse del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ci ha lasciati Amerigo Sarri, padre di Maurizio e simbolo del ciclismo toscano

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