Ci avete rotto i… Testaccio si ribella a Hollywood e insulta i divieti del film con Matthew McConaughey

Un quartiere di Roma ha protestato contro i divieti legati alla proiezione di un film con protagonisti due attori premi Oscar. La produzione, una commedia romantica di Netflix, ha incontrato resistenze locali durante le riprese, con espressioni di insoddisfazione pubblica. La tensione si è manifestata attraverso commenti critici sui social e manifestazioni sul posto, evidenziando il malcontento verso le restrizioni imposte e la presenza della troupe cinematografica nella zona.

Quando Hollywood sbarca in un quartiere romano, non sempre l’accoglienza è da red carpet. Lo stanno scoprendo sulla propria pelle i produttori di “ Positano “, la nuova commedia d’azione romantica targata Netflix che vede protagonisti due premi Oscar del calibro di Matthew McConaughey e Zoe Saldana. Il set, che in questi giorni sta occupando le strade di Testaccio, ha scatenato una protesta tanto colorita quanto inequivocabile da parte dei residenti. Il problema, come spesso accade nella Capitale, non sono tanto le riprese in sé quanto i disagi concreti che ne derivano. Il quartiere è stato letteralmente invaso da divieti di sosta, bande bianche e rosse che avvolgono intere strade, camion della produzione e generatori accesi a tutte le ore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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