Dora Romano ha annunciato di aver superato con successo un provino per un film statunitense, che vedrà come protagonista Matthew McConaughey. L’attrice ha condiviso la notizia sui social, mostrando entusiasmo per questa nuova opportunità internazionale. La produzione del film è statunitense e il ruolo di Romano non è stato specificato. La vittoria nel provino rappresenta un passo importante per la carriera dell’attrice nel cinema internazionale.

Un sorriso, una frase sui social e una nuova prestigiosa sfida internazionale. Dora Romano ha annunciato con entusiasmo di aver vinto un provino per un film americano che avrà come protagonista un nome di assoluto prestigio: Matthew McConaughey, premio Oscar. «. Poi può capitare di vincere un provino per un film americano con protagonista un certo Matthew McConaughey, premio Oscar.. », ha scritto l’attrice sui suoi canali social, accompagnando il messaggio con una foto e condividendo con il pubblico tutta la sorpresa e la felicità per questa nuova opportunità professionale. Una frase dal tono ironico e spontaneo, ma che racconta un risultato importante nella carriera di una delle interpreti italiane più apprezzate degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dora Romano vola ancora verso Hollywood: vinto il provino per un film americano con Matthew McConaughey

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