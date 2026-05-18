Ciak si gira | sul lago d' Iseo il film con Matthew McConaughey e Zoe Saldana
Ciak, si gira: dopo la chiamata alle armi per oltre 300 comparse da impiegare sul set, sono oramai ufficiali anche le date delle riprese per il film "Positano", commedia romantica ma con qualche sprazzo da action movie prodotta da Netflix, diretta dal regista già premio Oscar Daniel Roher e che. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Ciak, si gira in Costiera: Matthew McConaughey avvistato a Praiano per il nuovo film Netflix Positano positanonews.it/2026/05/ciak-s… #CostieraAmalfitana #MatthewMcConaughey #Netflix #Positano #cinema x.com
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Park Chan-wook lancia al Marché du Film del Festival di Cannes il suo nuovo progetto: un western con protagonisti Matthew McConaughey, Austin Butler e Pedro Pascal. Il film intitolato The Brigands of Rattlecreek si basa su una sceneggiatura originale scritt - Facebook facebook