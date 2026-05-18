Ciak si gira | sul lago d' Iseo il film con Matthew McConaughey e Zoe Saldana

Da bresciatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ciak, si gira: dopo la chiamata alle armi per oltre 300 comparse da impiegare sul set, sono oramai ufficiali anche le date delle riprese per il film "Positano", commedia romantica ma con qualche sprazzo da action movie prodotta da Netflix, diretta dal regista già premio Oscar Daniel Roher e che. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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