ChorusLife Bergamo la prima di campionato in casa con Macerata

Da ecodibergamo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il campionato di Serie A1 femminile di volley è iniziato con la partita tra ChorusLife Bergamo e Cbf Balducci Hr Macerata, che si è disputata domenica 4 ottobre. La seconda giornata prevede un incontro tra Bergamo e Novara. La squadra bergamasca ha annunciato che si prepara all'inizio della stagione, mentre l’avversaria di Macerata è stata comunicata dal calendario ufficiale.

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VOLLEY A1 FEMMINILE. La squadra rossoblù debutterà domenica 4 ottobre. Nella seconda giornata big match a Novara. Cervellin: «Farsi trovare pronti». La Cbf Balducci Hr Macerata sarà la prima avversaria del ChorusLife Volley Bergamo nel campionato di Serie A1 202627: questo il responso della pubblicazione del calendario per la nuova stagione. Appuntamento domenica 4 ottobre davanti al pubblico di casa. Dopo l’esordio casalingo arriverà subito un big match con la trasferta di Novara, seguita dalla sfida di Busto Arsizio. Alla quarta giornata, un altro grande appuntamento con una delle protagoniste del volley italiano: Numia Vero Volley Milano farà visita al ChorusLife Volley Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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