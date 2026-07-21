choruslife bergamo la prima di campionato in casa con macerata

Notizia in breve

Il campionato di Serie A1 femminile di volley è iniziato con la partita tra ChorusLife Bergamo e Cbf Balducci Hr Macerata, che si è disputata domenica 4 ottobre. La seconda giornata prevede un incontro tra Bergamo e Novara. La squadra bergamasca ha annunciato che si prepara all'inizio della stagione, mentre l’avversaria di Macerata è stata comunicata dal calendario ufficiale.