L’Italvolley maschile arriva per la prima volta a Bergamo | sfida alla Turchia alla ChorusLife Arena
La nazionale maschile di pallavolo italiana ha disputato una partita a Bergamo per la prima volta nella sua storia. La sfida contro la Turchia si è svolta alla ChorusLife Arena. È la prima occasione in cui la squadra gioca in questa città.
Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale maschile di pallavolo italiana scende in campo a Bergamo. Alla ChorusLife Arena gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Turchia nel terzo test match di questa pre-stagione: il primo pallone si alzerà alle 17.30 di oggi, domenica 31 maggio. Scrivendo un’ulteriore pagina di storia del volley orobico. La sfida segue i primi impegni a Cavalese (in val di Fiemme) sempre contro la Turchia e a Verona contro il Belgio, in preparazione alla Volley Nations League, primo appuntamento di un programma estivo che vedrà la squadra di Fefé De Giorgi scendere in campo a settembre andando alla caccia del titolo europeo mancato nel 2023. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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