Il gran finale del Campionato Nazionale di Serie A1 e i playoff playout di Serie B di Ginnastica Artistica in scena alla ChorusLife Arena di Bergamo

Si è tenuto alla ChorusLife Arena di Bergamo il grande evento conclusivo del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica, con le gare che hanno determinato i risultati finali della stagione. Contestualmente, si sono svolti anche i playoff e i playout di Serie B, sempre nella stessa location. In un’altra sede, l’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni, è stato presentato ufficialmente l’atto conclusivo del campionato di Serie A1, con la partecipazione di atleti e tecnici coinvolti nella competizione.

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