Chiara Tagliaferri ha ricordato come Michela Murgia l’abbia aiutata durante il percorso di surrogazione di maternità, offrendo supporto e cura. La scrittrice ha anche condiviso il suo percorso con il marito, evidenziando i tentativi falliti e la solitudine vissuta in quel periodo.

Chiara Tagliaferri ha raccontato in tv il percorso verso la GPA insieme al marito Nicola Lagioia, la solitudine vissuta durante i tentativi falliti e il sostegno di Michela Murgia, prima a orientarla sul tema. La figlia Lula è nata nel 2024 negli Stati Uniti, prima che in Italia la gestazione per altri diventasse reato universale. Chiara Tagliaferri racconta la GPA Chiara Tagliaferri è tornata a parlare della propria esperienza con la gestazione per altri, ospite di Monica Setta nel programma di Rai 2 “Storie al bivio“. La scrittrice ha ripercorso il momento in cui, insieme al marito Nicola Lagioia, ha capito che la strada della maternità surrogata sarebbe stata l’unica percorribile dopo un lungo periodo segnato da tentativi falliti di fecondazione assistita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Tagliaferri e il ricordo di Michela Murgia che l'ha aiutata durante la GPA: "Si prendeva cura di me"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiara Tagliaferri e la Gpa: tra chi non ha dubbi etici e chi dice “si compra un figlio”, c’è una terza viaRecentemente, il tema della gestazione per altri, nota anche come utero in affitto, è tornato al centro dell’attenzione grazie a un libro della...

Chiara Tagliaferri: «C’è voluta un’alleanza di tre donne per dare la vita a mia figlia. Lula è nata da una donatrice, da una gestante e dal mio amore. Criminalizzare la Gpa non aiuta»Nove anni fa, una scrittrice e il suo marito hanno deciso di intraprendere un percorso di gestazione per altri.

Temi più discussi: Lula e la gestazione per altri. Il nuovo libro di Chiara Tagliaferri. Ospite di Scrittori in Borgo; Chiara Tagliaferri con il suo libro Arkansas; Chiara Tagliaferri a 'Scrittori in borgo' - Libreria Ghibellina; Storie al bivio di sera.

A Storie al bivio di sera ospiti Manila Nazzaro, Chiara Tagliaferri, Katia Ricciarelli, Nicola Fratoianni ed Elenoire Casalegno x.com

Chi è Chiara Tagliaferri età, biografia, la storia della figlia Lula e il marito Nicola LagioiaI libri, ispirati all’omonimo podcast, raccontano donne che hanno sfidato le regole e riscritto la propria identità. Nel 2022 Tagliaferri ha pubblicato il suo primo romanzo, Strega comanda colore, e ... ilsipontino.net

Chiara Tagliaferri e il ricordo di Michela Murgia che l'ha aiutata durante la GPA: Si prendeva cura di meChiara Tagliaferri racconta a Storie al bivio il percorso della GPA e il sostegno avuto da Michela Murgia prima della sua scomparsa ... virgilio.it