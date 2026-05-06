Nove anni fa, una scrittrice e il suo marito hanno deciso di intraprendere un percorso di gestazione per altri. Chiara Tagliaferri ha raccontato come la nascita della loro figlia sia stata possibile grazie all’intervento di tre donne: una donatrice, una gestante e la sua stessa relazione. In un'intervista, ha affermato che Lula è frutto di questa collaborazione e ha criticato le leggi che criminalizzano la maternità surrogata.

Questo articolo è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. Murgia era d’accordo con la vostra decisione di intraprendere la Gpa? «Mi ha detto che, se avesse potuto, l’avrebbe portata lei per me questa figlia così desiderata». Come siete arrivati alla Gpa? «Dobbiamo partire da lontano, da un mio non-desiderio di maternità. Non volevo essere responsabile di nulla se non di me stessa. Fin da piccola mi è stato chiaro che sono le donne a sopravvivere ai loro uomini. Anche nella mia famiglia è stato così. Mio padre e un fratello che non ho mai conosciuto dormono sottoterra. Siamo rimaste io, mia sorella e mia madre, che ci ha cresciute da sola auspicando per noi un futuro diverso, e più libero.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Tagliaferri: «C’è voluta un’alleanza di tre donne per dare la vita a mia figlia. Lula è nata da una donatrice, da una gestante e dal mio amore. Criminalizzare la Gpa non aiuta»

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