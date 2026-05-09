Recentemente, il tema della gestazione per altri, nota anche come utero in affitto, è tornato al centro dell’attenzione grazie a un libro della scrittrice Chiara Tagliaferri. Nel dibattito si sono confrontate diverse opinioni: da chi considera questa pratica eticamente inaccettabile a chi la vede come una possibilità di realizzare il sogno di genitorialità. Tra le posizioni si è aggiunta anche una terza strada, senza tuttavia trovare un consenso unanime.

Il dibattito sulla GPA o Gestazione per altri (o Utero in Affitto) è stato rilanciato proprio in questi giorni da un libro della scrittrice Chiara Tagliaferri, Arkansas. Storia di mia figlia (Mondadori). Il racconto di un vero e proprio calvario, questo credo sia stato, partendo dalla scoperta di una menopausa precoce, passando per tre tentativi di eterologa falliti per approdare alla decisione di andare oltreoceano per tentare, appunto, la gestazione per altri. Per la quale la coppia, Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia, ha comunque dovuto passare per un lungo iter, tanto che la bambina è arrivata, finalmente, anni dopo. Tagliaferri ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiara Tagliaferri e la Gpa: tra chi non ha dubbi etici e chi dice “si compra un figlio”, c’è una terza via

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Arkansas. Storia di mia figlia; Chiara Tagliaferri: C’è voluta un’alleanza di tre donne per dare la vita a mia figlia. Lula è nata da una donatrice, da una gestante e dal mio amore. Criminalizzare la Gpa non aiuta; Arkansas è più crudele della sua campagna promozionale sulla maternità militante; Chiara Tagliaferri, una bimba con Nicola Lagioia: Mia figlia, nata con la gestazione per altri.

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