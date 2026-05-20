La Procura di Milano ha deciso di non presentare ricorso in Cassazione contro il proscioglimento di Chiara Ferragni nel procedimento chiamato “Pandoro Gate”. La decisione è definitiva e sancisce la fine del procedimento giudiziario a carico dell’imprenditrice digitale. La notizia è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così il capitolo legale che coinvolgeva la nota influencer e imprenditrice. La decisione del pubblico ministero ha effetto immediato, senza ulteriori passaggi giudiziari previsti.

La Procura di Milano non farà ricorso in Cassazione contro il proscioglimento di Chiara Ferragni nel cosiddetto “Pandoro Gate”. Lo riporta Fanpage, spiegando che i pm hanno deciso di rinunciare all’ultimo passaggio giudiziario dopo la sentenza dello scorso gennaio che aveva dichiarato il “non doversi procedere” nei confronti dell’influencer, dell’ex collaboratore Fabio Damato e di Francesco Cannillo di Cerealitalia. L’inchiesta riguardava le campagne commerciali legate al pandoro Pink Christmas Balocco e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi, finite al centro delle polemiche per le comunicazioni sulla beneficenza collegata alle vendite. In aula, però, l’accusa di truffa aggravata dalla minorata difesa era stata riqualificata in truffa semplice, reato perseguibile solo dietro querela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pandoro Gate, la Procura di Milano rinuncia al ricorso: definitivo il proscioglimento di Chiara Ferragni

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