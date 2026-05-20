Chiara Ferragni prosciolta per il caso Pandoro Gate la Procura di Milano rinuncia al ricorso in Cassazione

La Procura di Milano ha deciso di non presentare ricorso in Cassazione contro il proscioglimento di Chiara Ferragni, che era stata accusata di truffa aggravata nell’ambito del caso Pandoro Gate. La decisione è stata comunicata di recente, confermando che non ci saranno ulteriori azioni legali contro l’imprenditrice digitale. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione definitiva, e la Procura ha rinunciato a opporsi alla sentenza di primo grado.

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