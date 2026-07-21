Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la nascita del figlio di Fedez | il video che non è passato inosservato

Sabato 18 luglio 2026, un artista è diventato padre per la terza volta, con la nascita del suo primo figlio con la nuova compagna. L’evento ha attirato subito l’attenzione sui social, dove è stato condiviso un video legato alla nascita. Chiara Ferragni, nota influencer, ha pubblicato un messaggio di saluto e ha condiviso il video, che ha suscitato molte reazioni online. La notizia ha generato numerosi commenti e discussioni tra gli utenti.

Sabato 18 luglio 2026 Fedez è diventato padre per la terza volta. La nascita di Edoardo Lupo Lucia, primo figlio della relazione con la compagna Giulia Honegger, ha immediatamente catalizzato l’attenzione del web. Migliaia di utenti si sono riversati sui social per congratularsi con il rapper, ma altrettanti hanno spostato lo sguardo verso un altro profilo: quello di Chiara Ferragni, madre dei primi due figli del cantante, Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale, che sta vivendo la sua prima estate accanto al nuovo compagno José Hernández, manager nel settore finanziario, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla nascita del bambino. Nessun post, nessuna storia, nessun riferimento esplicito all’ex marito o alla sua nuova realtà familiare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Chiara Ferragni, l'ex manager rompe il silenzio: «Dopo Sanremo non abbiamo parlato per settimane»

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Chiara Ferragni e la nascita del terzo figlio di FedezFedez è diventato padre per la terza volta con la nascita del piccolo Edoardo Lupo Lucia, nato dalla relazione con Giulia Honegger.

Temi più discussi: Chiara Ferragni, la stoccata silenziosa (e senza appello) alla nuova paternità di Fedez: cosa ha fatto l’influencer; Fedez in ospedale a Milano, le condizioni non sarebbero gravi; Valentina Ferragni: Al mio ex dicevano che ha fatto bene a lasciarmi perché sono grassa; Fedez di nuovo papà, il commento (inaspettato) di Carlo Conti e la reazione di Chiara Ferragni. Il rapper al centro del gossip.

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