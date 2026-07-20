Non ho parlato ma… Fedez e il terzo figlio Chiara Ferragni rompe il silenzio

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sulla nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo Lucia, nato dalla relazione tra Fedez e Giulia Honegger. La nascita ha attirato l’attenzione sui social e ha suscitato numerosi messaggi di auguri. La coppia, tra le più seguite nel panorama italiano, ha condiviso l’evento con i fan, senza fornire ulteriori dettagli sulla nascita o sui rapporti tra i genitori. La notizia ha generato interesse tra i follower e sui media online.

La nascita di un bambino ha riportato sotto i riflettori una delle famiglie più seguite dello spettacolo italiano. Dopo l’annuncio dell’arrivo del piccolo Edoardo Lupo Lucia, primo figlio nato dalla relazione tra Fedez e Giulia Honegger, il web si è riempito di messaggi di auguri e congratulazioni per la coppia. Per il rapper si tratta del terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni. L’entusiasmo degli utenti non si è limitato ai neo genitori. In molti hanno infatti rivolto lo sguardo anche alla famiglia allargata, chiedendosi come avessero vissuto il momento Leone e Vittoria. I due bambini hanno accolto con affetto il nuovo fratellino, dedicandogli un disegno che ha emozionato i fan e che ha mostrato la serenità con cui hanno salutato l’arrivo di Edoardo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Chiara Ferragni e la nascita del terzo figlio di FedezFedez è diventato padre per la terza volta con la nascita del piccolo Edoardo Lupo Lucia, nato dalla relazione con Giulia Honegger.

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