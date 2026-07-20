chiara ferragni e la nascita del terzo figlio di fedez

Fedez è diventato padre per la terza volta con la nascita del piccolo Edoardo Lupo Lucia, nato dalla relazione con Giulia Honegger. La notizia ha suscitato molte discussioni online. Chiara Ferragni, compagna del rapper, ha commentato la nascita, senza specificare se fosse una coincidenza o una scelta consapevole. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e tra gli utenti.

Fedez è diventato padre per la terza voltaed ecco che non tarda ad arrivare il commento di Chiara Ferragni. Casualità o proposito? La notizia della nascita del piccolo Edoardo Lupo Lucia, figlio del rapper e della fidanzataGiulia Honegger, ha fatto tanto chiacchierare il web nelle ultime ore. Migliaia gli utenti che hanno fatto gli auguri alla coppia e si sono congratulati. Tanti altri invece hanno riversato la loro attenzione sul profilo di Chiara, madre dei primi due figli di Fedez, Vittoria e Leone, curiosi della reazione dell’influencer.La ragazza proprio in concomitanza della nascita ha pubblicato su TikTok un videoin cui non fa espressamente riferimento all’evento, ma i fan hanno comunque interpretato a modo loro quanto scritto dalla Ferragni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Chiara Ferragni e i voti dei figli.

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