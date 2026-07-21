Iannacone ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con la Rai riguardo a eventuali incarichi o collaborazioni. La sua posizione arriva dopo che si è diffusa la voce di un possibile sostituto di Federica Sciarelli nel programma “Chi l’ha visto?”. Finora, non ci sono conferme ufficiali o annunci da parte dell’emittente televisiva. La decisione sulla nuova conduzione non è ancora stata comunicata pubblicamente.

Da quando Federica Sciarelli ha annunciato il suo addio a Chi l’ha visto?, molti hanno provato ad immaginare chi avrebbe potuto raccogliere il testimone della giornalista romana. Se inizialmente si era pensato a Stefano Coletta, negli scorsi giorni è emerso con forza il nome di Domenico Iannacone. Anche in questo caso, tuttavia, non c’è nulla di confermato: il conduttore molisano ha infatti precisato di non aver avuto “nessun contatto con la Rai in merito alla trasmissione”. Chi l’ha visto, la smentita di Domenico Iannacone. Dopo l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, si continua a cercare il suo sostituto. Al momento, tuttavia, la Rai non avrebbe ancora individuato l’erede della giornalista romana, che era stata al timone della trasmissione per ben 22 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi l’ha visto?, Iannacone smentisce: “Nessun contatto con la Rai”

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