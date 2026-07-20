Domenica Iannaccone, conduttore di Che ci faccio qui, potrebbe sostituire Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? Lui nega ritenendo di non essere adatto E’ un continuo di nomi ma finora nessuna conferma:chi condurràChi l’ha visto?al posto diFederica Sciarelli? Stanno circolando diversi nomi ma adesso ce n’è uno che va per la maggiore:Domenico Iannacone, conduttore diChe ci faccio quiche ora sta andando in onda in replica. Sebbene in molti facciano il suo nome,Iannaconenon ci sta e all’Ansachiarisce che il suo nome come volto diChi l’ha visto?non ha alcun fondamento. Chi l’ha visto? La smentita del conduttore: nessuno può sostituire Federica Sciarelli? “Non ho avuto nessun contatto con la Rai in merito a Chi l’ha visto?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chi l’ha visto? Domenico Iannacone in pole position ma lui smentisce ‘Nessun fondamento’

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Domenico Iannacone smentisce l’ipotesi Chi l’ha visto?: “Senza fondamento. Mai stati contatti”Domenico Iannacone ha dichiarato che l'ipotesi di una sua possibile conduzione di Chi l'ha visto? è priva di fondamento.

Chi l’ha visto?, il dopo Sciarelli è un rebus: sfuma Bortone, Chimenti in pole position e spunta a sorpresa IannaconeDopo la fine di “Chi l’ha visto?”, Laura Chimenti è in testa per la conduzione, mentre Bortone si è defilata.

Temi più discussi: Chi l’ha visto?, la provocazione di Freccero: Iannacone andrebbe benissimo; Chi l’Ha Visto, cade l’ipotesi Bortone per il dopo Sciarelli: Chimenti favorita, ma la Rai cambia strategia e spicca un nuovo nome; Chi l’ha visto?, il dopo Sciarelli è un rebus: sfuma Bortone, Chimenti in pole position e spunta a sorpresa Iannacone; Manuela Moreno: Io a Chi l'ha visto? Sarebbe un onore, ma la Sciarelli è insostituibile. L'eredità di Matano è una grande responsabilità - Intervista.

Domenico Iannacone conduttore di #chilhavisto? L'idea è stata lanciata da Freccero, ma il conduttore di #CheCiFaccioQui si tira indietro: Ci sono tanti colleghi più accreditati, con esperienza in questo settore. Io faccio un altro lavoro. Come Federica Sciarelli x.com

Perché Domenico Iannaccone a Chi l'ha visto sarebbe la scelta perfettaI reportage di Domenico Iannacone hanno sempre dimostrato che il giornalismo può ancora essere un esercizio di empatia. Non quella superficiale, costruita per strappare una lacrima facile, ma quella p ... vanityfair.it

Iannacone, 'Chi l'ha visto? Nessun contatto con la Rai, come Sciarelli non c'è nessuno'Non ho avuto nessun contatto con la Rai in merito a Chi l'ha visto?. È una cosa che non ha fondamento, una provocazione nata da un accostamento televisivo. (ANSA) ... ansa.it