Il Comandante Alfa ha operato per molti anni mantenendo il volto nascosto dietro un passamontagna nero, che ha coperto la sua identità durante le missioni più sensitive. Il suo nome, rimasto in codice, è stato tenuto segreto per decenni. La sua figura è stata associata a operazioni clandestine, senza mai essere rivelato pubblicamente. La sua presenza si è delineata attraverso azioni e testimonianze di chi ha partecipato alle missioni, senza mai emergere ufficialmente come persona.

Il Comandante Alfa è andato oltre, come si dice in gergo militare. Per decenni il suo nome è rimasto un nome in codice, la sua identità un segreto custodito dietro il mefisto nero, il passamontagna che lo ha accompagnato nelle missioni più delicate. Oggi la stampa ricorda una vita interamente dedicata all’Arma dei Carabinieri: tra i fondatori del Gis, il Gruppo di intervento speciale, protagonista di alcune delle più complesse operazioni contro il terrorismo e la criminalità organizzata, il carabiniere più decorato d’Italia e poi formatore per le nuove generazioni di operatori. Il Comandante Alfa, simbolo delle forze speciali italiane. Era un simbolo delle forze speciali italiane eppure aveva scelto di vivere lontano dai riflettori, costruendo la propria esistenza attorno a una parola: servizio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chi era davvero il Comandante Alfa: il particolare che rivela l’uomo sotto il mefisto

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INCONTRO CON COMANDANTE ALFA CO-FONDATORE GRUPPO INTERVENTO SPECIALE GIS

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