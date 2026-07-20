Il ‘Comandante Alfa’ era un ufficiale dei carabinieri e uno dei fondatori del Gruppo di intervento speciale (GIS). È deceduto all’età di 75 anni. La sua vita è rimasta avvolta nel mistero, con un’identità mai rivelata pubblicamente. È stato coinvolto in missioni speciali e ha scritto alcuni libri. Per tutta la vita, è stato conosciuto semplicemente con lo pseudonimo ‘Comandante Alfa’.

Roma, 20 luglio 2026 – La sua vita è stata avvolta nel mistero, cosi come la sua identità. Fino all’ultimo per tutti è stato semplicemente il ‘ Comandante Alfa ’, pseudonimo dietro cui si nascondeva il luogotenente dei carabinieri e tra i fondatori del Gis, il gruppo di intervento speciale dell'Arma, morto all’età di 75 anni. Considerato il carabiniere più decorato d'Italia, per decenni ha operato nell'antiterrorismo, mantenendo sempre l'anonimato e proteggendo la propria identità dietro il celebre 'mefisto nero', simbolo delle missioni speciali e segrete compiute sul campo. I funerali si terranno domani alle 10 nella Chiesa di Santa Teresa di Calcutta, a Livorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi era il ‘Comandante Alfa’: le missioni speciali, i libri e l’inseparabile mefisto nero

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Morto il Comandante Alfa, tra i fondatori del Gis dei Carabinieri

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