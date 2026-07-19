A 75 anni è deceduto il Comandante Alfa, noto come l’uomo ombra che ha operato in scenari di sicurezza non pubblici. Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, nato nel 1951, è considerato il militare più decorato d’Italia. La sua morte è stata annunciata senza dettagli sulle circostanze. Ricordato come un uomo speciale, ha dedicato gran parte della vita alla tutela del paese in ambienti riservati.

A 75 anni è scomparso il Comandante Alfa, “l’uomo ombra” che ha contribuito alla sicurezza del Paese in scenari che nessuno può immaginare. Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, nato a Castelvetrano nel 1951, è noto infatti per essere il militare più decorato d'Italia. Nel 1977 ha contribuito a fondare il GIS (Gruppo di Intervento Speciale), dando inizio a una lunga carriera spesa nell'antiterrorismo e nella difesa delle istituzioni. Per decenni ha agito nella massima riservatezza, nascondendo il proprio volto dietro un mefisto nero, il passamontagna diventato il simbolo delle sue delicate missioni sotto copertura. Una volta concluso il servizio attivo come istruttore dei reparti d'élite, ha scelto di dedicarsi alla scrittura e alla divulgazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto il Comandante Alfa: “Ci lascia un uomo speciale”

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Bandits Ambush a Bus Full of Special Forces—A Brutal Gunfight Erupts

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