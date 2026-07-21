Un giornalista di 50 anni, corrispondente dagli Stati Uniti e presidente della White House Foreign Correspondents’ Association, è morto improvvisamente a causa di un infarto. Laureato in legge, aveva lavorato per diversi anni come inviato e collaboratore di un'emittente televisiva. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici. La notizia si è diffusa nel pomeriggio, senza che siano ancora stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Il cronista, corrispondente da anni dagli Stati Uniti e presidente della White House Foreign Correspondents’ Association, è scomparso improvvisamente per un malore legato ad un infarto. 25 anni di carriera, tra sport, politica estera e spettacolo. Nel 2011 la Menzione d'Onore al 53° Southern Califor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi era Daniele Compatangelo, il giornalista La7 morto a 50 anni: laurea in Legge, presiedeva la WH Correspondents' Association

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