Chi era Daniele Compatangelo il giornalista La7 morto a 50 anni | laurea in Legge presiedeva la WH Correspondents' Association

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giornalista di 50 anni, corrispondente dagli Stati Uniti e presidente della White House Foreign Correspondents’ Association, è morto improvvisamente a causa di un infarto. Laureato in legge, aveva lavorato per diversi anni come inviato e collaboratore di un'emittente televisiva. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici. La notizia si è diffusa nel pomeriggio, senza che siano ancora stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il cronista, corrispondente da anni dagli Stati Uniti e presidente della White House Foreign Correspondents’ Association, è scomparso improvvisamente per un malore legato ad un infarto. 25 anni di carriera, tra sport, politica estera e spettacolo. Nel 2011 la Menzione d'Onore al 53° Southern Califor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

chi era daniele compatangelo il giornalista la7 morto a 50 anni laurea in legge presiedeva la wh correspondents association
© Ilgiornaleditalia.it - Chi era Daniele Compatangelo, il giornalista La7 morto a 50 anni: laurea in Legge, presiedeva la WH Correspondents' Association
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

In Memory of Daniele Compatangelo

Video In Memory of Daniele Compatangelo

Notizie e thread social correlati

Daniele Compatangelo è morto, il giornalista di La7 aveva 50 anniUn giornalista di La7, corrispondente da Washington, è deceduto a New York a 50 anni a causa di un malore.

Leggi anche: È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 al centro del caso Trump-Meloni: aveva 50 anni

Temi più discussi: È morto Daniele Compatangelo; Morto Daniele Compatangelo, giornalista e corrispondente La7 a Washington: aveva 50 anni; È morto Daniele Compatangelo, corrispondente La7 a Washington; È morto Daniele Compatangelo, il corrispondente di La7 da Washington.

daniele compatangelo chi era daniele compatangeloÈ morto il giornalista Daniele Compatangelo, voce di La7 dagli Usa e autore dello scoop Trump-MeloniÈ morto improvvisamente, a 50 anni, Daniele Compatangelo, giornalista collaboratore di La7 diventato voce della rete dagli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato all'Adnkronos da fonti vicine al giorn ... tg.la7.it

daniele compatangelo chi era daniele compatangeloChi era Daniele Compatangelo, il ritratto del giornalista scomparso a 50 anniLaureato in Giurisprudenza all'Università di Torino, era nato a Savona nel 1975. Presidente della White House Foreign Correspondents' Association (WHFCA) dallo scorso novembre ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web