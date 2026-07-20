È morto Daniele Compatangelo il giornalista di La7 al centro del caso Trump-Meloni | aveva 50 anni

Daniele Compatangelo, giornalista di La7, è morto a Washington a 50 anni. È stato coinvolto recentemente in un caso politico che riguardava lo scontro tra un ex presidente degli Stati Uniti e una politica italiana.

Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 diventato recentemente protagonista del caso politico legato allo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, è morto a Washington all’età di 50 anni. Il reporter sarebbe deceduto a causa di un malore improvviso. Compatangelo, corrispondente dagli Stati Uniti per La7, era finito sotto i riflettori dopo un’intervista telefonica realizzata con Donald Trump e trasmessa nel programma L’aria che tira, che aveva provocato una forte reazione politica dopo le dichiarazioni del presidente USA nei confronti della premier italiana. Secondo quanto riferito dalla madre di Compatangelo all’ANSA, la morte sarebbe riconducibile a un malore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7

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Daniele Compatangelo è morto, il giornalista di La7 aveva 50 anniUn giornalista di La7, corrispondente da Washington, è deceduto a New York a 50 anni a causa di un malore.

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