Un giornalista di La7, corrispondente da Washington, è deceduto a New York a 50 anni a causa di un malore. A circa un mese dalla sua morte, si ricorda una telefonata esclusiva a un ex presidente degli Stati Uniti, che aveva provocato un incidente diplomatico tra la Casa Bianca e il governo italiano.

È morto a New York Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington di La7. Il giornalista aveva 50 anni ed è scomparso a causa di un malore. Appena un mese fa aveva realizzato la telefonata esclusiva a Trump che aveva innescato un vero e proprio caso diplomatico tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi. In quell’occasione il presidente degli Stati Uniti aveva detto della premier Meloni: “Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena”. La carriera negli Stati Uniti Nato a Savona e cresciuto a Torino, aveva vissuto a Roma ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Daniele Compatangelo è morto, il giornalista di La7 aveva 50 anni

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