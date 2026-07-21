Chi è Roberto Busso | il nuovo amministratore di Adventure

Da ilgiornale.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto Busso è stato nominato nuovo amministratore di Adventure S.p.A., società digitale e PMI innovativa. La società è proprietaria del portale ameconviene.it, attivo nel settore del confronto di offerte e servizi online. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla società stessa. Adventure S.p.A. si occupa di servizi digitali e comparazione di offerte, con una struttura orientata all'innovazione nel settore.

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Adventure S.p.A., PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance quotata su Euronext Growth Milan (“Adventure”, la “Società”), con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 20 luglio 2026, comunica che la maggioranza ha approvato positivamente tutti i punti all’Ordine del Giorno, e cioè: 1) Integrazione del Collegio Sindacale con conferma del sindaco supplente nella carica di sindaco effettivo ovvero elezione di un diverso sindaco effettivo e, in ogni caso, elezione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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