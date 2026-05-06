A partire da novembre, un manager con diversi anni di esperienza nel settore assumerà il ruolo di amministratore delegato e direttore di una catena di supermercati. La nomina è stata annunciata ufficialmente e si inserisce in un piano di rinnovo della direzione aziendale. Il nuovo dirigente ha già ricoperto incarichi di rilievo in altre aziende del settore e si distingue per l'attenzione alle innovazioni tecnologiche, in particolare all'intelligenza artificiale.

A partire dal novembre 2026 Claude Sarrailh assumerà l’incarico di amministratore delegato e direttore generale di Esselunga, celebre gruppo di supermercati con numerose sedi in tutta Italia. Sarrailh, francese di nascita ma con un’esperienza internazionale lunga 30 anni, è noto per il suo approccio orientato ai risultati e all’innovazione, con particolare attenzione alle sfide dell’AI e all’efficienza operativa. Marina Caprotti, presidente esecutivo di Esselunga, ha commentato: “Si apre una nuova fase”. Claude Sarrailh nuovo AD di Esselunga Chi è Claude Sarrailh, nuovo ad e dg di Esselunga Il commento di Marina Caprotti di Esselunga Claude Sarrailh nuovo AD di Esselunga Esselunga ha reso noto che a partire dal mese di novembre 2026, Claude Sarrailh assumerà il ruolo di amministratore delegato e direttore generale dell’azienda.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Claude Sarrailh nuovo amministratore delegato di Esselunga, manager d'esperienza attento all'AI

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