Lamborghini e Scintilla in Calabria | arriva il nuovo adventure game

In Calabria, è stato annunciato il nuovo adventure game che coinvolge le squadre di Lamborghini e Scintilla. La competizione si svolge tra i borghi della regione, dove i partecipanti devono affrontare diverse sfide e prendere decisioni importanti lungo il percorso. Una delle tappe più decisive sarà il bivio, che potrebbe determinare l'esito delle prove e il percorso successivo dei concorrenti.

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? Domande chiave Chi guiderà le squadre tra i borghi della Calabria?. Come influenzerà la scelta del bivio il destino dei concorrenti?. Quali vantaggi riceverà la squadra che raggiungerà per prima la Casa Madre?. Chi rischia l'eliminazione immediata dopo la prima sfida fisica?.? In Breve Squadre guidate da Alessandro Matri e Cristian Calenda con dodici concorrenti totali. Programmazione Rai 2 dal 11 maggio al 8 giugno 2026 in cinque appuntamenti. Collaborazione tra Rai Com, Regione Calabria e Calabria Film Commission per promozione territoriale. Gianluca Fubelli affianca Elettra Lamborghini per bilanciare ironia ed energia nel format. Dalle ore 21:20 di lunedì 11 maggio 2026, Rai 2 trasmette la prima puntata di The Unknown – Fino all’ultimo bivio, un nuovo adventure game ambientato tra i borghi e le aree naturali della Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lamborghini e Scintilla in Calabria: arriva il nuovo adventure game ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate VIDEO| Debutta su Rai 2 "The Unknown", l’adventure game girato a Scilla con Elettra Lamborghini e ScintillaQuesta sera in prima serata su Rai 2 prende il via "The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo adventure game che promette di portare il pubblico... The Unknow: stasera il nuovo reality con Elettra Lamborghini e ScintillaGrande attenzione questa sera per il nuovo reality di Rai2, The Unknow, con la conduzione di Elettra Lamborghini e Scintilla Questa sera parte su... Argomenti più discussi: The Unknown – Fino all'ultimo bivio, il nuovo adventure game; Rai Due, arriva The Unknown: il cast, e come funziona il nuovo adventure game condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla; Al via lo show con protagonista Pagliarani. The Unknown sta per sbarcare su Rai 2: la data; VIDEO| Debutta su Rai 2 The Unknown, l’adventure game girato a Scilla con Elettra Lamborghini e Scintilla. ? #TheUnknown – Fino all’ultimo bivio Alla conduzione una coppia inedita: Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla) Il nuovo imprevedibile adventure game in 5 puntate dall’11/5 in prima serata su #Rai2 x.com Civetta Scintilla - reddit.com reddit The Unknown, il nuovo reality condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla)The Unknown - Fino all'ultimo bivio è un nuovo reality show che debutta l unedì 11 maggio in prima serata su Rai2. Realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay It ... sorrisi.com