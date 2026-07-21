chi difende lo stato merita uno stato che lo difenda

Negli ultimi anni, vari episodi di cronaca hanno evidenziato tensioni tra le forze di sicurezza e alcuni settori della società. Le questioni relative alla tutela dello Stato e delle sue istituzioni sono al centro di numerosi dibattiti pubblici. La discussione si concentra sulla necessità di garantire un sostegno adeguato a chi lavora per la difesa dello Stato, senza tuttavia entrare nel merito di specifici casi o responsabilità.

Negli ultimi anni, e soprattutto alla luce delle decine e decine di fatti di cronaca che ogni giorno riempiono le pagine dei giornali e i notiziari, una domanda si fa sempre più insistente: è normale che chi indossa una divisa per proteggere i cittadini abbia troppo spesso la percezione di rischiare più del delinquente che commette un reato? È una riflessione che la politica non può più ignorare. Ogni giorno migliaia di donne e uomini delle forze dell’ordine escono di casa senza sapere cosa li aspetta. Sono chiamati a far rispettare la legge, a garantire la sicurezza dei cittadini e a difendere le istituzioni, ma sempre più spesso si trovano ad affrontare situazioni nelle quali ogni loro decisione può trasformarsi in un problema giudiziario, mediatico o disciplinare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Poliziotto aggredito a Torino, Cirio: «Lo scudo del suo collega è lo Stato che difende i deboli»

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Temi più discussi: Bene. Aggredire chi garantisce la sicurezza dei cittadini significa aggredire lo Stato. E lo Stato risponde.; Rinnovo contratto Sicurezza e Difesa, l’assessore Montuoro: Dal Governo risposte concrete a chi difende lo Stato; Meloni agli agenti di polizia: Lo Stato vi copre le spalle; Sicurezza, chi si difende da un reato non è tenuto a risarcire.

Rinnovo contratto Sicurezza e Difesa, l’assessore Montuoro: Dal Governo risposte concrete a chi difende lo StatoL'esponente della giunta calabrese, poliziotto di professione, esprime doppia soddisfazione per l'accordo 2025-2027: Aumenti e arretrati doverosi. Un ringraziamento al sottosegretario Ferro. cosenzapost.it

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