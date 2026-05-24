Chi lo dice a Elly che in Svezia lo stato sociale non c' è più?

In Spagna, il prodotto interno lordo è cresciuto del 3,2% nel 2024, quasi cinque volte la media dell’eurozona. Inoltre, il salario minimo è aumentato da 735 euro a oltre 1.000 euro. Questi dati sono stati accolti favorevolmente dalle forze di sinistra, che vedono nel miglioramento economico un segnale positivo. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici sulle fonti di questi numeri o sui criteri di calcolo utilizzati.

Il “miracolo” spagnolo piace alle sinistre di casa nostra: perché nel 2024 il Pil è salito del 3,2%, quasi cinque volte la media dell’eurozona, perché il salario minimo è balzato da 735 a oltre 1.200 euro dal 2018. Ma gli economisti più critici ricordano che è crescita di quantità, non di qualità: trainata da turismo e fondi Ue più che da un salto di produttività, con la disoccupazione giovanile ancora oltre il 24%, il tasso di disoccupazione complessivo più alto della zona euro e una pressione fiscale crescente che regge la spesa sociale nell’immediato, ma rischia di frenare investimenti, innovazione e mobilità sociale nel medio periodo. Niente di nuovo: a Elly & c. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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