Dopo una rapina, un uomo ha sparato e ucciso un ladro in strada. La vicenda ha scatenato reazioni sui social, con commenti che criticano la legittima difesa. Zorzi ha commentato che non può vivere in uno Stato che permette a chi reagisce così di ottenere la grazia. La discussione si è infiammata sui temi della sicurezza e delle pene. La vicenda è stata ripresa da media locali e ha suscitato molte reazioni pubbliche.

Tommaso Zorzi lo premette, sapendo di stare per affrontare un argomento divisivo. “Ho aspettato qualche giorno ma la tentazione è troppo grande”, spiega nella prima delle Instagram Stories in cui dice la sua sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo la rapina alla sua gioielleria, nell’aprile del 2021. I giudici hanno escluso la legittima difesa, ritenendo che il pericolo fosse ormai cessato quando Roggero inseguì i malviventi all’esterno del negozio e aprì il fuoco. E il volto di Turisti per Case parte da una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non posso vivere in uno Stato dove, dopo una rapina, uno esce per strada e spara. Non posso vivere in uno Stato che concede la grazia a chi reagisce così”: le parole di Tommaso Zorzi

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Mario Roggero, il passato del gioielliere: dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola

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