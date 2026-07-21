Che rischio puntare su Guardiola ct Se rifiuta gli altri saranno ripieghi

Da laverita.info 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maldini e Leonardo sono andati a Barcellona per tentare di convincere Pep Guardiola a diventare allenatore. Tuttavia, l’ex tecnico del Barcellona sembra intenzionato a rifiutare. Se Guardiola rifiuta, le alternative saranno altri allenatori, tra cui Mancini, Pirlo e Pioli. La trattativa con Guardiola rappresenta la priorità, ma in caso di fallimento si punterà su un piano B.

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Blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona per provare a convincere Pep che però sembra propenso a dire no. Qualsiasi altro allenatore sarà un piano B. Restano sempre vive le piste Mancini, Pirlo e Pioli. A volte il meglio può essere nemico del bene. Il concetto preso in prestito da un celebre aforisma di Voltaire è la trappola in cui rischia di cadere la nuova Figc targata Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo. Il blitz del weekend a Barcellona per incontrare Pep Guardiola dimostra infatti che l’interesse azzurro per il tecnico catalano non era fantamercato, né una semplice suggestione giornalistica. La trattativa è stata reale e concreta. Tuttavia, l’idea di puntare pubblicamente al top di gamma espone la scelta del nuovo commissario tecnico a un rischio non da poco. 🔗 Leggi su Laverita.info

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