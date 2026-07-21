Ian Somerhalder, noto per aver interpretato Damon Salvatore in The Vampire Diaries, non ha più recitato in produzioni televisive o cinematografiche. Dopo il successo dello show, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e non è apparso in nuovi progetti. La sua carriera nel settore si è interrotta, senza annunci pubblici o motivazioni ufficiali. Attualmente, non ci sono conferme su eventuali ritorni o future partecipazioni a produzioni.

Per milioni di fan resterà sempre Damon Salvatore, il vampiro tormentato che ha conquistato il pubblico con The Vampire Diaries. Ma Ian Somerhalder ha deciso di chiudere con Hollywood quando la sua carriera sembrava poter continuare ancora a lungo. Un addio che, fino a oggi, molti avevano attribuito semplicemente al desiderio di dedicarsi alla famiglia e a una vita più tranquilla. L’attore, 47 anni, ha invece rivelato che dietro la sua decisione si nasconde una profonda delusione professionale. Ospite del podcast Haley on the Go, Somerhalder ha raccontato per la prima volta cosa è accaduto dopo la fine della serie tv che l’ha reso una star internazionale e dove ha conosciuto anche l’ex fidanzata Nina Dobrev. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che fine ha fatto Ian Somerhalder e perché non recita più

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