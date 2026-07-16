Ian Somerhalder, star di The Vampire Diaries, si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Per quale motivo? Per milioni di spettatori resterà sempre Damon Salvatore di The Vampire Diaries, ma Ian Somerhalder ormai da anni ha scelto una strada completamente diversa. L’attore statunitense, oggi 47enne, ha infatti abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, all’agricoltura sostenibile e ai suoi progetti imprenditoriali. Una decisione che nel 2024 aveva già confermato pubblicamente e che ora ha spiegato nei dettagli durante il podcast Haley on the Go. L’ultima apparizione televisiva di Somerhalder risale al 2019, quando interpretò il protagonista della serie Netflix V Wars. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Perchè Ian Somerhalder è sparito dal mondo dello spettacolo?

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non ne fanno piu di uomini bianchi cosi e questo è perche sta vincendo il magrechad x.com

Ossessione: stava Ian giocando a Bear fin dall'inizio? reddit