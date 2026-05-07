Alessia Merz, nota ex modella e presentatrice televisiva, non appare più in televisione né sui social media da diverso tempo. La sua assenza ha suscitato curiosità tra il pubblico e i fan, che si chiedono cosa sia successo. La figura pubblica non ha rilasciato dichiarazioni recenti e non sono stati resi noti dettagli riguardo alle sue attività o motivazioni di questa scomparsa. La sua assenza prolungata ha attirato l'attenzione della stampa di gossip.

Alessia Merz è completamente sparita dalla televisione e dai social network. Che fine ha fatto? Che fine ha fatto Alessia Merz? La showgirl, negli anni ’90, era molto famosa e molto amata dal pubblico. Con il passare degli anni si è allontanata dal mondo della televisione e dei social. Negli anni ’90 Alessia Merz era molto conosciuta e amata, soprattutto grazie al ruolo di Velina a Striscia la Notizia. Nel tempo le sue apparizioni in televisione sono diventate sempre più rare, fino a sparire completamente. La showgirl ha deciso di seguire una strada diversa da quella che aveva intrapreso quando era molto giovane, un percorso scelto con consapevolezza e che l’ha spinta a rifiutare anche diverse proposte e occasioni.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Che fine ha fatto Alessia Merz? Ecco perchè non si vede più

Notizie correlate

“Oggi vivo così”. Alessia Merz, che fine ha fatto e perché non si vede piùNegli anni Novanta era uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, simbolo di leggerezza e popolarità grazie al ruolo di Velina a...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Alessia Merz: A Non è la Rai fummo pre-influencer. Mi hanno riproposto L'Isola e ho rifiutato; Isola dei Famosi, Alessia Merz racconta la sua avventura nel reality: uragani, intossicazione e cachet dimezzato; Ilenia Pastorelli: Dopo il Grande Fratello mi sentivo persa, ho dovuto ricalibrare la mia vita; Che fine ha fatto Alessia Merz? Non c’è sui social e vive a Bologna: L’Isola dei Famosi? La paga fu la metà della metà.

Alessia Merz: perché ha lasciato la tv e cosa fa oggi a BolognaLa storia di Alessia Merz: un ritiro voluto per proteggere la famiglia, ricordi intensi dell'isola e la decisione di rimanere fuori dai social ... notizie.it

Isola dei Famosi, Alessia Merz racconta la sua avventura nel reality: uragani, intossicazione e cachet dimezzatoLontana da tempo dal mondo della televisione, Alessia Merz torna a raccontarsi in una rara intervista rilasciata a Fanpage. Tra ricordi, retroscena e scelte di vita, l’ex showgirl ha ripercorso uno ... comingsoon.it

Alessia Merz con Angelo negli anni '90 - facebook.com facebook