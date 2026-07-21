Che cos' è il cuscino berlinese e perché non è legale in Italia

Il cuscino berlinese, un dispositivo in plastica o conglomerato utilizzato come dossi rallentatori, non è legale in Italia. Questi elementi, spesso presenti nelle strade urbane, sono impiegati per ridurre la velocità dei veicoli, ma la normativa italiana non ne consente l’installazione. Nonostante siano diffusi in alcune città, le autorità hanno chiarito che l’uso di questi dispositivi non rispetta le regole vigenti. La presenza di tali dossi può causare danni a veicoli e rischi per la sicurezza stradale.

In plastica o conglomerato, più o meno alti, i dossi rallentatori sono ormai parte del paesaggio urbano: strumenti di cui le amministrazioni difficilmente possono fare a meno, con buona pace di automobilisti, freni e ammortizzatori. La loro funzione, però, non è farci innervosire più di quanto riesca già a fare il traffico, né aumentare la spesa per la manutenzione dell’auto. Servono a ridurre la velocità e, di conseguenza, il numero e la gravità degli incidenti che coinvolgono veicoli e utenti vulnerabili. Secondo l’Osservatorio Sapidata-Asaps, dall’inizio del 2026 al 28 marzo sono morti sulle strade italiane 108 pedoni, 16 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Cerveteri, incidenti in calo dopo l'installazione dei cuscini berlinesi sulle strade pericolose

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