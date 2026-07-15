Un cuscino berlinese in piazzale Risorgimento per rallentare le auto | Servono interventi concreti

Un nuovo cuscino berlinese in piazzale Risorgimento a Bergamo è stato posizionato per rallentare il traffico. Tuttavia, il Comune ha deciso di non installarne uno in via Bonomini, nonostante fosse stata indicata come possibile intervento sulla strada che scende da Borgo Canale. La decisione riguarda una mancanza di conferma sulla realizzazione di questo secondo dispositivo. Per ora, il cuscino nel piazzale è l’unico installato nella zona.

Bergamo. Il nuovo cuscino berlinese in via Bonomini, almeno per ora, non ci sarà. Il Comune aveva individuato la strada che scende da Borgo Canale verso piazzale Risorgimento come uno dei punti in cui testare il nuovo dissuasore di velocità, ma il Ministero delle Infrastrutture, che ne ha autorizzato l’utilizzo in città in via sperimentale, ha bocciato la proposta ritenendo che in quel tratto non sussistano le condizioni previste. Palazzo Frizzoni sta quindi valutando un’alternativa: installare il cuscino dall’altro lato del piazzale, dopo la svolta da via Broseta. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda durante l’incontro pubblico organizzato martedì sera alla Social Domus con i residenti di Loreto per fare il punto sulla sicurezza stradale del quartiere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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