Per il 77° Gala della Croce Rossa di Monaco, la principessa ha indossato un abito dorato e scintillante. Ha scelto un’acconciatura con onde vintage, ispirata alle dive di Hollywood, abbandonando i capelli corti con riga centrale. Il trucco era ispirato alla luce del golden hour. La look si richiama allo stile di Grace Kelly, con un tocco retrò e glamour.

La sua scelta estetica dal piglio vintage sembrava ispirarsi senza alcun dubbio alla suocera Grace Kelly. La principessa in abito dorato fasciante e scintillante ha abbandonato la sua abituale acconciatura, capelli biondi corti con riga centrale, rigorosi e bon ton, per recuperare il glamour delle dive di una volta. L'acconciatura capelli in stile royal vintage di Charléne Il nuovo stiyling dei capelli scelti da Charléne di Monaco, pur se corto, propone una morbidezza inedita per la reale. Le onde con le punte arrotondate e il classico ciuffo a «S», quello che nel settore è definito Peekaboo, le donavano un'aria tipica della grandi star di un tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La principessa Charléne di Monaco come Grace Kelly, con onde alla vecchia Hollywood e trucco golden hours per il 77° Gala della Croce Rossa di Monaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Princess Caroline of Monaco: Grace Kelly's Daughter Who Became a Royal Icon in Her Own Right

Notizie e thread social correlati

Al Gala della Croce Rossa è sfida tra Charlene di Monaco e la nipote Camille Gottlieb. Chi ricorda di più Grace Kelly?Durante il Gala della Croce Rossa nel principato di Monaco, si è svolta una sfida tra la principessa Charlene e la nipote Camille Gottlieb per...

Charlene di Monaco come una dea greca, l’abito dorato al Gala della Croce RossaDurante il Gala della Croce Rossa di Monaco, Charlene di Monaco ha indossato un abito dorato che ha attirato l’attenzione.

Temi più discussi: Aspettando il Gala della Croce Rossa: 20 anni di look di Charlène di Monaco; Il principe Alberto, Charlène e Kate Forbes, presidente della Croce Rossa. Questa sera lo storico gala di solidarietà a Montecarlo; Charlène come una Bond girl: al Gala della Croce Rossa di Monaco con un'abito dorato è iconica; Galà della Croce Rossa, pagelle look: Charlene incanta in oro, Camille (nipote di Grace) chic, Alberto e il papillon rosso.

Il principe Alberto e la principessa Charlène di Monaco hanno inaugurato il ballo del 77° Gala della Croce Rossa monegasca che si è svolto il 18 luglio allo Sporting Monte-Carlo x.com

Olimpiadi, tutti i royal atleti ai Giochi: da Anna d’Inghilterra a Charlène e Alberto di MonacoParata di royal per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La prima ad arrivare in Italia è stata la principessa Anna d’Inghilterra. La 75enne è un’ex atleta olimpica a ... iodonna.it

Il principe Alberto e Charlène di Monaco condividono la loro cartolina di Natale ad alto tasso di glamourA poche ore da quello di Carlo e Camilla, arriva il biglietto ufficiale di Natale 2025 dei reali di Monaco. Una vera coccola per gli occhi, un 10 su 10 assoluto per la raffinatezza della coordinazione ... vanityfair.it