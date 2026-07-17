Cristian e Chanel Totti sono partiti insieme per una vacanza, partecipando a cene di lusso e feste. I due sono molto legati, come mostrano le foto sui social. Sono figli di ex calciatori noti e condividono spesso momenti di svago e incontri con amici. La loro relazione è descritta come molto stretta, e le foto pubblicate sui social confermano il rapporto speciale tra loro.

Cristian e Chanel Totti sono inseparabili, così tanto che hanno deciso di partire in vacanza insieme fra cene di lusso e party. I figli di Ilary Blasi e Francesco Totti sono legatissimi e hanno un ottimo rapporto raccontato anche su Instagram. Non sono solamente fratelli, ma anche amici e adorano passare del tempo insieme. Cristian e Chanel Totti in vacanza insieme: lusso, party e cene. Su Instagram, Cristian e Chanel Totti hanno condiviso alcune foto e video che raccontano la loro vacanza in Grecia. I due fratelli sono partiti alla volta di Mykonos per trascorrere giorni all’insegna del mare, ma soprattutto di feste scatenate. A pubblicare il video che riassume la vacanza di Chanel e Cristian con gli amici è stata Melissa Monti, la fidanzata del primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cristian e Chanel Totti in vacanza insieme: le cene di lusso, le feste e il legame speciale

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