Cessione per l’Inter | formula e nuova squadra | CM

Notizia in breve

Un giovane talento lascia l’Inter in una operazione definita internamente dalla società. La cessione prevede una formula specifica e coinvolge una nuova squadra per il calciatore. La trattativa si è conclusa senza ulteriori dettagli sui termini economici, ma il trasferimento è stato ufficializzato. La partenza del giocatore segna un cambiamento nel reparto offensivo del club campione d’Italia.