Cessione per l’Inter | formula e nuova squadra | CM
Un giovane talento lascia l’Inter in una operazione definita internamente dalla società. La cessione prevede una formula specifica e coinvolge una nuova squadra per il calciatore. La trattativa si è conclusa senza ulteriori dettagli sui termini economici, ma il trasferimento è stato ufficializzato. La partenza del giocatore segna un cambiamento nel reparto offensivo del club campione d’Italia.
Operazione definita in casa nerazzurra: un giovane talento saluta il club campione d’Italia. Tutti i dettagli del trasferimento Operazione in uscita per l’ Inter. In attesa dei colpi in entrata, il club campione d’Italia piazza un giovane talento nel campionato di Serie B. La sede dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Si tratta di Matteo Cocchi, che presto inizierà la sua nuova avventura con la maglia del Padova. Come raccolto da Calciomercato.it, la società veneta già la scorsa settimana aveva trovato un’intesa di massima con l’Inter per l’arrivo del giovane terzino sinistro. Calciomercato Inter, Cocchi in Serie B: indosserà la maglia del Padova. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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