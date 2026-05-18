La nuova Inter di Chivu | incontro e tre colpi sul mercato | CM

L'Inter ha concluso una stagione memorabile, vincendo il doppio trofeo e celebrando il successo. Mentre si preparano per il prossimo campionato, il club ha incontrato i propri dirigenti per discutere il mercato e le strategie di rafforzamento. Tra i nomi che circolano ci sono tre giocatori individuati come obiettivi principali, mentre sul fronte europeo la squadra ha chiuso l’avventura in Champions League con una sconfitta. Cristian Chivu, alla prima esperienza da allenatore, ha guidato i nerazzurri in questa annata storica.

I nerazzurri festeggiano il ‘Doblete’ e intanto pianificano le strategie per la prossima stagione A parte il flop europeo in Champions League, è stata una stagione indimenticabile e storica per Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter. Chivu tra rinnovo e mercato (Ansa) – Calciomercato.it ‘Doblete’ con scudetto e Coppa Italia alla prima stagione alla guida di una big per il tecnico rumeno, che è riuscito a rivitalizzare la squadra nerazzurra dopo le delusioni dell’anno scorso. É innegabile la mano di Chivu sulle prestazioni di Lautaro e compagni, specialmente dal punto di vista mentale. La dirigenza ne ha sempre tessuto le lodi e lo ha protetto anche nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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