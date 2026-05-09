Andrea Cambiaso, esterno della Nazionale, potrebbe lasciare la Juventus durante la prossima finestra di mercato estiva. La società non ha inserito il giocatore nella lista degli incedibili, e l’allenatore non sembra aver fatto affidamento su di lui. Tra le possibili destinazioni ci sarebbero club come Milan e Inter, mentre il rapporto con l’allenatore attuale non si è rivelato soddisfacente.

L’esterno della Nazionale non ha convinto Spalletti e potrebbe lasciare Torino nella finestra estiva del mercat o Andrea Cambiaso non figura nella lista degli incedibili della Juventus e di Luciano Spalletti. Pur stimandolo, il tecnico non reputa indispensabile il nazionale azzurro per il futuro della ‘Vecchia Signora’. Cambiaso, futuro in bilico alla Juve (Ansa) – Calciomercato.it Cambiaso, anche sotto la gestione Spalletti, non ha ingranato e sta vivendo una stagione tra alti e bassi. L’ex Genoa e Bologna (che ha un contratto fino al 2029 con la Juve) non ha convinto fino in fondo dirigenza e allenatore, con il suo destino che è in bilico in vista del prossimo mercato estivo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cambiaso è sacrificabile per la Juve: tra Milan e Inter, ecco la nuova destinazione | CM

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Juve finding a Cambiaso replacement reddit