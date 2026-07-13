Cessione del quinto della pensione cambiano le regole | più digitale e controlli

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inps ha aggiornato le regole per i prestiti con cessione del quinto della pensione. La convenzione con banche e intermediari finanziari è stata rinnovata, prevedendo procedure più digitali e controlli più stringenti. Sono state introdotte anche nuove garanzie per la tutela dei pensionati. Le modifiche riguardano principalmente la gestione delle pratiche e la verifica dei requisiti, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la sicurezza delle operazioni.

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Roma, 13 luglio 2026 – Cambiano le regole per i prestiti con cessione del quinto della pensione. L'Inps ha rinnovato lo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari, introducendo procedure più digitali, controlli più rigorosi e nuove garanzie per la tutela dei pensionati. Le nuove disposizioni, illustrate nel messaggio n. 2308 dell'8 luglio 2026, saranno valide dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029 e puntano a rendere più semplice, trasparente e sicura la gestione di una delle forme di finanziamento più utilizzate dai pensionati. Cos’è la cessione del quinto. La cessione del quinto è uno strumento che consente ai pensionati di ottenere un prestito restituendolo attraverso una trattenuta diretta sulla pensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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