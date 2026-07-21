Cervia nuovo ponte di via Galeno | il Comune accelera per i lavori e stanzia 650mila euro

Il Comune di Cervia ha stanziato 650 mila euro di fondi propri per realizzare un nuovo ponte in via Galeno. L’amministrazione ha accelerato i lavori, che prevedono l’intervento di ristrutturazione e sostituzione del ponte esistente. La spesa sarà coperta con risorse comunali, senza ricorrere a finanziamenti esterni. La priorità è completare l’opera nel più breve tempo possibile.

Cervia (Ravenna), 21 luglio 2026 – Il Comune accelera sul nuovo ponte di via Galeno e stanzia 650 mila euro di risorse proprie per finanziare l’intervento. L’obiettivo dell’amministrazione è restituire alla città un collegamento moderno, sicuro e funzionale entro l’estate del 2027, compatibilmente con i tempi necessari per ottenere le autorizzazioni degli enti competenti. "Gravi criticità”: ad aprile era stata decisa la chiusura. Il sopralluogo del 22 aprile 2026 ha evidenziato gravi criticità strutturali, tra cui fenomeni di corrosione diffusa e, in alcuni casi, passante sugli elementi portanti. Per questo il ponte è stato classificato in Classe di Attenzione “Alta” e chiuso immediatamente con ordinanza del 23 aprile, a tutela della pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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