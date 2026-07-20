Spazi vuoti alla Comasina via al bando Il Comune stanzia 1,2 milioni di euro

Notizia in breve

Il Comune di Milano ha avviato un bando per l’ex scuola di via Spadini 15, nel quartiere Comasina, con un investimento di 1,2 milioni di euro. L’obiettivo è creare spazi per attività sociali e aggregative, oltre a strutture di accoglienza per persone in difficoltà. Le linee di indirizzo definiscono le modalità di assegnazione e gestione di queste aree. Il progetto mira a riqualificare l’edificio e favorire l’inclusione nel quartiere.