Spazi vuoti alla Comasina via al bando Il Comune stanzia 1,2 milioni di euro
Il Comune di Milano ha avviato un bando per l’ex scuola di via Spadini 15, nel quartiere Comasina, con un investimento di 1,2 milioni di euro. L’obiettivo è creare spazi per attività sociali e aggregative, oltre a strutture di accoglienza per persone in difficoltà. Le linee di indirizzo definiscono le modalità di assegnazione e gestione di queste aree. Il progetto mira a riqualificare l’edificio e favorire l’inclusione nel quartiere.
Con l’obiettivo di realizzare progetti che mettano a disposizione spazi per attività aggregative e sociali nei quartieri nonché di accoglienza per persone in difficoltà, il Comune di Milano ha definito le linee di indirizzo per la concessione dell’ex scuola di via Spadini 15, nel cuore del quartiere Comasina. La delibera di Giunta dà attuazione al Piano di investimenti per la coesione sociale approvato lo scorso anno, che identifica un elenco di immobili comunali in disuso su cui l’Amministrazione intende investire per trasformarli in spazi sociali, risorse per il welfare di prossimità. Nell’elenco c’è anche l’immobile di via Spadini, 870 metri quadrati distribuiti su due piani, con ulteriori 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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