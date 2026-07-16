Dal 23 aprile il ponte di via Galeno è chiuso, causando disagi da mesi. La chiusura è stata decisa dopo verifiche tecniche che hanno evidenziato l’indispensabilità di interventi di ripristino e consolidamento. Questi lavori sono stati necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale, ciclabile e pedonale. La struttura attraversa il canale immissario delle saline di Cervia, in località Terme. La riapertura non è stata ancora comunicata.

È chiuso dallo scorso 23 aprile il ponte di via Galeno, che attraversa il canale immissario delle saline di Cervia, in località Terme. A seguito delle verifiche tecniche, infatti, per il ponte si erano resi necessari alcuni lavori di ripristino e consolidamento per garantire la sicurezza della circolazione stradale, ciclabile e pedonale. A sollevare la questione della chiusura che si protrae da oltre 2 mesi è Enea Puntiroli, referente di Futuro Nazionale Cervia che spiega "uno dei principali accessi a Milano Marittima, è completamente chiuso al traffico. Non solo alle automobili, ma anche a pedoni, biciclette e ciclomotori, con l’area interamente sbarrata da reti metalliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte di via Galeno chiuso: "Pesanti disagi da mesi"

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