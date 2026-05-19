Certificazioni Fimi | dischi di platino per Lucio Dalla Blanco e Sayf oro per Bad Bunny e Tommaso Paradiso

Da metropolitanmagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana numero 20 del 2026, le certificazioni Fimi hanno riconosciuto diversi artisti italiani e internazionali con premi di platino e oro. Tra i discorsi di maggior rilievo ci sono quelli di un artista scomparso, che ha ottenuto il disco di platino, e di artisti attivi come Blanco e Sayf, che hanno ricevuto rispettivamente il riconoscimento di platino. Inoltre, Bad Bunny ha ottenuto un nuovo disco d’oro, mentre Tommaso Paradiso è stato insignito di un premio d’oro.

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Le Certificazioni Fimi della settimana numero 20 del 2026, concentra i dischi di platino e d’oro per gli artisti della penisola come Lucio Dalla, Sayf e Blanco, insieme a Bad Bunny che continua ad innalzare i numeri della sua discografia da record. Doppio platino per l’album omonimo di Lucio Dalla. L’ottavo lavoro in studio del cantautore bolognese è stato pubblicato nel 1979 e fa parte della “ Trilogia della maturità”, iniziata con il precedente Com’è Profondo Il Mare, nel quale l’artista debuttava come autore dei brani che fino a quel momento venivano firmati da Roberto Roversi. Anna E Marco, Cosa Sarà, Stella Di Mare e L’Ultima Luna, sono le super hit presenti nella tracklist. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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