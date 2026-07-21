Simone Cerasuolo, nuotatore romagnolo, si prepara agli Europei di Parigi tra venti giorni, dopo aver vinto un oro al Mondiale. Un anno dopo la vittoria a Singapore, si è regalato un labrador e ha scattato una foto con un allenatore noto. Cerasuolo si distingue per potenza e classe, mantenendo alta la propria posizione nel panorama del nuoto internazionale.

Un anno dopo Singapore, Simone Cerasuolo è ancora lì, sulla cresta dell’onda e con il suo concentrato di potenza, classe e gioia di nuotare. Tra venti giorni il romagnolo si presenterà agli Europei di Parigi da uomo da battere. È l’unico iridato in carica del nuoto azzurro in corsia; guida le classifiche europee dei 50 (26”51) e dei 100 rana (58”82); e ha trasformato quella che poteva essere una delusione – la mancata qualificazione olimpica per Parigi 2024 – in un trampolino verso l’oro mondiale. Eppure, chi si aspetta un Cerasuolo diverso resta deluso. “Non sono cambiato e non mi sono montato la testa”, dice con la naturalezza di sempre. Tra una bracciata e l’altra, continua a coltivare due passioni: la Juventus e Massimiliano Allegri, con cui ha finalmente scattato il selfie tanto atteso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cerasuolo: "Per l'oro al Mondiale mi sono regalato un labrador. E sono riuscito a farmi una foto con Allegri"

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